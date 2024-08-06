Париж, 6 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Бывший арбитр по фехтованию на саблях Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в подкупе судей на летних Олимпийских играх в Париже, сообщило немецкое издание Sportschau.

Zhang Hongxiang/Global Look Press

«Вся система создана для того, чтобы жульничать на Олимпийских играх, потому что Олимпийские игры — это единственное событие в фехтовании, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира», — заявил Шульц в интервью.

По его словам, несмотря на видеозаписи, судьи имеют огромное влияние на ход поединка саблистов. Шульц рассказал, что отказался от судейства после того, как на одних отборочных соревнованиях к Олимпийским играм его бывший тренер по фехтованию предложил ему принять вознаграждение в размере 5000 евро за победу подопечного фехтовальщика.

Шульц в качестве примера привёл другой подобный случай, который положил начало независимому расследованию в США. В связи с предвзятым отношением к спортсменом под подозрение попали два рефери — болгарин Васил Миленчев и представитель Казахстана Евгений Дьяококин. Несмотря на это обоих арбитров допустили до судейства на Играх в Париже.

В Международном олимпийском комитете в этой связи заявили, что назначение судей на Олимпиаду и расследование предполагаемых манипуляций входят в обязанности FIE.

Как сообщало 5 августа ИА Регнум, польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в летних Олимпийских играх в Париже после проваленного допинга-теста. В конце июля её отстранили от участия в Олимпиаде, выявив в допинг-пробе клостебол. Боровская предположила, что препарат мог попасть в кровь через крем, которым она мазала лапы своей собаки. Вердикт вынесли за два дня до начала турнира каноистов.