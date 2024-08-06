Киев, 6 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Движение «Другая Украина» обратилось в Совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью предотвратить третью мировую войну.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы уверены, что преступный режим (главы киевского режима Владимира) Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и дипломатических представительств на Украине, как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», — указано в заявлении на сайте движения.

В обращении к председателю ОБСЕ Яну Боргу движение призвало Совет организации провести заседание для рассмотрения фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским. «Другая Украина» указала и на дискриминацию в отношении граждан страны по признакам языка, религии и политических убеждений.

Движение потребовало осудить факты нарушения прав и свобод человека, верховенства права и демократических принципов народовластия в Украине.

Также обращения со схожими тезисами были направлены председателю Офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку и послам стран, аккредитованных на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что в современных реалиях нельзя исключить полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. В этом случае мир окажется на грани третьей мировой войны. Российский лидер отметил, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован. Он не раз подчёркивал, что у страны нет никаких причин воевать со странами НАТО.

27 марта глава государства назвал чушью и бредом заявления Запада о якобы имеющихся планах России после Украины напасть на Европу. Он заявил, что у Москвы и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.