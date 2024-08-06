Усинск, Коми, 6 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в городе Усинске в Республике Коми, после чего начался пожар. Об этом 6 августа сообщила «Газета.Ru».

Отмечается, что с места происшествия эвакуировали всех сотрудников предприятия, туда выехали пожарные. Причины ЧП пока неизвестны, данных о пострадавших также не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми вспыхнул пожар на выведенном из эксплуатации резервуаре. Возгорание началось во время ремонтных работ, которые там проводили.

Глава Коми Владимир Уйба подчеркнул, что пожар на Ухтинском НПЗ не был вызван атакой беспилотников. Он заявил, что ЧП произошло из-за нарушений техники безопасности. Ростехнадзор сообщил, что в результате погибли два человека, ещё один пострадал.