Уфа, 6 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в первом полугодии 2024 года направила на природоохранные проекты более 4,1 млрд рублей. Эта сумма превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 14%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

За минувшие полгода предприятия «Башнефти» снизили воздействие на атмосферный воздух почти на 4%. Это стало возможным благодаря проведению технического перевооружения установки, задействованной в производстве фенола и ацетона нефтехимического предприятия «Уфаоргсинтез», а также установки гидроочистки нефтяных дистиллятов «Уфимского НПЗ».

При этом биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ в первом полугодии 2024 года переработали 11,8 млн м3 сточных вод. БОС обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. Работа очистных сооружений позволила в 2,5 раза увеличить объём повторно используемой воды в технологических процессах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Компания уделяет особое внимание защите экосистем и биоразнообразия, а также восполнению природных ресурсов. Так, в 2023 году работники «Башнефти» со своими семьями высадили 513 тыс. молодых деревьев в Башкортостане и Ханты-Мансийском автономном округе, часть из них — в рамках акций «Сад памяти» и «Зелёная Башкирия». Благодаря этому зеленее стала территория площадью 158 га. Предприятие продолжит масштабные высадки деревьев и в этом году: новые леса появятся на территории Башкортостана и ХМАО на площади 164 га.

Кроме этого, в 2023 году «Башнефть» выпустила в водоёмы Башкортостана и Ненецкого автономного округа 26 тыс. молоди рыб ценных пород, а в этом году планируется выпустить более 146 тыс. мальков.