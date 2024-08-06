Суджа, Курская область, 6 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и ещё 13 получили ранения в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ 6 августа.

Павел Колядин/ТАСС

«К несчастью, одна жительница Суджи погибла», — сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Кроме того, в Судже пострадали восемь человек, включая четверых детей.

Два человека ранены в Глушковском районе, ещё двое — в Большесолдатском районе. Ранение получил житель Рыльского района, отметил губернатор. Все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях, уточнил Смирнов.

В подвергшихся атаке районах зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей. Власти планируют провести подомовой обход. Собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь.

Обстановка в приграничных с Украиной районах остаётся сложной, отметил Смирнов, добавив, что на этих территориях будут усилены бригады медиков и скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 6 августа Смирнов сообщил, что ночью пятеро мирных жителей Суджи, в том числе трое детей, получили ранения при обстреле со стороны ВСУ. Также врио губернатора проинформировал о ранении двух мирных жителей в Глушковском районе в результате атаки украинского БПЛА.

Позже Смирнов сообщил о попытке ВСУ вторгнуться на территорию Курской области в Суджинском и Кореневском районах. Российские силовики не допустили нарушения границы.

В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили вооружённую провокацию, обстреляв приграничные населённые пункты Курской области. Пограничники и ВС России отразили вооружённую агрессию.