* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвал не соответствующей действительности информацию о том, что певица Алла Пугачёва планирует провести в России большой сольный концерт до конца года. На эти сообщения он отреагировал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер?» ― написал юморист.

Заявление продюсера Сергея Дворцова о том, что Пугачёва якобы планирует большой сольный концерт в России до конца текущего года, а также попытается повлиять на иноагентский статус Галкина, ранее опубликовал Telegram-канале Mash.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва с Галкиным после отъезда из России сначала поселились в Израиле. Когда началось обострение конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, певица с юмористом в конце 2023 года перебрались на Кипр. Галкин признался, что после отъезда из России их жизнь стала гораздо хуже, и его жена с этим полностью согласна.

9 июля Пугачёва опубликовала провокационный пост в соцсетях после падения украинской ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв после этого призвал признать певицу иностранным агентом и лишить имущества, которое находится на территории России.

Общественный деятель Вадим Манукян 10 июля заявил, что идея признать Пугачёву иноагентом уже перезрела, и это давно пора сделать. Он напомнил, что артистка сама просила это сделать. Эксперт считает, что певице скоро присвоят этот статус.

Пугачёва, покинувшая Россию вскоре после начала спецоперации на Украине, неоднократно провокационно высказывалась о родной стране и её жителях. Например, в марте певица выложила в соцсети видеообращение с заявлением, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

Певица Алла Пугачёва переехала с Кипра в Латвию. Видео, на котором она с детьми Лизой и Гарри, а также в сопровождении неизвестного мужчины гуляет по Юрмале, распространили в Сети 11 июля. Сообщалось, что семья планирует находиться в Латвии до середины августа. До этого времени у Галкина запланированы концерты в этой стране.