Москва, 6 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Учебный профиль Сферум в VK Мессенджер запускает чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро и не выходя из сервиса ознакомиться с культурными мероприятиями (спектакль, концерт, кино, выставка и т.д.) в рамках программы «Пушкинская карта». Об этом рассказали в пресс-службе VK.

Павел Бедняков/РИА Новости

Для того, чтобы получить информацию нудно открыть чат-бот, выбрать местоположение, которое бот при необходимости сможет определить сам. Эта мера необходима для того, чтобы для пользователя сразу подобрали доступные мероприятия в его регионе.

Затем бот покажет покажет актуальные события на ближайшее время. Подборку можно детально изучить и там же перейти на сайт для покупки билетов по «Пушкинской карте». Если среди спектаклей или выставок нет подходящих, то чат-бот предложит новую подборку.

Бот оснащён инструментами искусственного интеллекта и умеет запоминать выбор пользователя. Если пользователь нажмёт кнопку «мне нравится», то в дальнейшем чат-бот будет формировать подборки с учётом указанных ранее предпочтений.

Бот может быть полезен как учащимся 14-22 лет, так и педагогам, которые хотят организовать совместный досуг со своими подопечными.

«Мы постоянно развиваем Сферум в соответствии с пожеланиями пользователей, чтобы сервис был полезен и предоставлял уникальные цифровые инструменты. Запуск чат-бота «Пушкинской карты» позволит нашим пользователям не выходя из Сферума находить интересные культурные события, как в родном городе, так и в поездках по России», —объяснил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

В апреле ИА Регнум писало, что учебный профиль Сферум в будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Сам сервиспредназначен для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль создан как дополнительный цифровой инструмент, который должен помочь сделать традиционное образование более эффективным и современным.

«Пушкинская карта» — программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории России, презентованная 30 августа 2021 года. С ее помощью молодые люди могут покупать билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и т.д. на средства из федерального бюджета.