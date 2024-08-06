Курск, 6 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. После массированной атаки украинских дронов и ракет, а также попытки прорыва госграницы в Курской области обстановка в регионе остаётся сложной, но контролируемой. Об этом 6 августа заявил врио губернатор области Алексей Смирнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, и ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что он находится в пострадавших от атаки украинских беспилотников районах, а также отправил туда своих заместителей.

Смирнов также призвал жителей области соблюдать требования мер безопасности, отметив, что решения об оказании им помощи и возмещению принесённого действиями украинских войск ущерба принимаются на месте, а ситуация — контролируется.

«Прошу ориентироваться на официальные источники информации, при объявлении опасности укрываться в безопасных местах, о подозрительных предметах или подозрительных лицах сообщать по телефону 112», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли массированную попытку атаки дронами по территории Курской области. Жители Курска после неё находили обломки сбитых украинских БПЛА на улицах города, а в селе Ясные Зори Белгородского района из-за этого загорелись четыре автомобиля.

Позднее в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны армии России за полтора часа сбили 22 дрона ВСУ над двумя регионами. В ведомстве уточнили, что 13 украинских дронов сбили над Курской областью и ещё девять — над Белгородской.

Смирнов днём 6 августа сообщил о сорванной российскими военными попытке украинской армии прорваться через госграницу в Курской области. Он уточнил, что бойцы ВСУ пытались совершить прорыв в Кореневском и Суджанском районах.