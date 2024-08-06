Флорида, США, 6 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудники пограничного патруля США обнаружили на пляже в штате Флорида 25 упаковок с кокаином общим весом чуть больше 30 кг, сообщил 6 августа глава отделения ведомства в Майями Сэмюэл Бриггс.

Yin Bogu/Global Look Press

«Добрый самаритянин обнаружил наркотики и связался с властями», — написал он на странице в соцсети X (бывший Twitter).

Бриггс предположил, что упаковки с белым порошком выбросило на берег после урагана «Дебби», который обрушился на Восточное побережье США. Пограничный патруль изъял наркотики. Их стоимость на чёрном рынке превышает один млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля испанская полиция изъяла более 4 т кокаина в мешках из-под риса в порту Барселоны. По данным Reuters, правоохранители раскрыли преступную группировку, действовавшую в Испании, Парагвае и Великобритании. Власти последних изъяли ещё 5 т наркотиков, незаконно ввезённых той же преступной группировкой.

17 июля сотрудники Брестской и Витебской таможни пресекли канал ввоза запрещённых веществ в Белоруссию. Таможенники изъяли более тонны наркотиков и психотропных веществ. Канал организовала группа лиц по предварительному сговору.