Москва, 6 августа, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Мурманске планируется построить новый кампус, который стал бы большим современным колледжем, заявил 6 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Чибис

В ходе рабочей встречи Чибис рассказал, что в Мурманске идут работы по обновлению центра города, есть концессия на постройку аквапарка.

Также власти подготовили заявку на кампус мирового уровня для университета. Вуз должен стать для молодёжи одним из градообразующих предприятий, чтобы молодые люди не уезжали из региона.

Также нужен новый кампус, который стал бы большим современным колледжем, отметил губернатор. Он назвал огромной потребность в специалистах среднего профессионального образования.

«Потребность в специалистах требует нового образовательного учреждения СПО [среднего профессионального образования], нового кампуса. Понятно, где это делать, уже предпроектные работы есть», — сообщил Чибис, попросив федеральной поддержки.

Сегодня на встрече в Кремле Чибис доложил о выполнении поручений президента, которые глава государства дал в июле прошлого года. Они касаются в том числе мастер-планов опорных городов Мурманской области, где проживает 70% населения региона.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906992" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Также глава Мурманской области попросил у президента поддержки на предстоящих выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля Путин провёл с Чибисом рабочую встречу по видеосвязи, в ходе которой глава Мурманской области доложил о результатах пятилетней работы. Президент заявил, что поддерживает выдвижение Чибиса на пост губернатора.