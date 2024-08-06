Москва, 6 августа, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Евросоюз решил сблизиться с Китаем, являющимся одним из ключевых партнёров России, чтобы выйти из экономического кризиса. Такое мнение 6 августа высказал главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

По словам эксперта, которые привела Lenta.ru, политики Запада в последнее время начали активно приезжать в Китай, потому что государство чувствует себя лучше других стран в наблюдающемся сейчас экономическом кризисе. Так, Островский отметил, что КНР на сегодняшний день уже занимает первое место в мире по внешней торговле, и в будущем ожидаются ещё более высокие показатели.

«Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе «Один пояс — один путь». К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались. Они боятся впасть в зависимость от Пекина», — пояснил он.

Островский добавил, что также западные политики во время визитов в Китай пытаются ослабить взаимодействие китайской и российской сторон, однако у США и ЕС ничего не получается в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля издание The Economist написало, что ЕС готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может задействовать в ней «новое оружие» — «карательный» механизм международных госзакупок. Последний подразумевает лишение доступа Китая к государственным тендерам по всей Европе при «неповиновении».

Издание также отметило, что министерство торговли Китая выразило несогласие с подобными мерами. Пекин в ответ начал искать пути для подачи иска на ЕС во Всемирную торговую организацию и введения ответных мер.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 13 июля заявил ИА Регнум, что последствия санкций для экономики Китая будут менее значительными, чем для Европы. Эксперт подчеркнул, что китайские фирмы успешно занимают целые ниши в традиционных сферах бизнеса — от радиоэлектроники до товаров лёгкой промышленности.