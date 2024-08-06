Москва, 6 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В Москве задержали бортпроводника авиакомпании Emirates итальянца Франко Эзинеля за запуск квадрокоптера в центре столицы. Об этом сообщила «Газета.Ru».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Отмечается, что днём 5 августа сотрудники московской полиции заметили в небе дрон, который несколько раз пролетел над улицей Варварка. Оператора дрона быстро нашли, им оказался 21-летний гражданин Италии. Он заявил, что не знал о запрете на запуск квадрокоптеров и хотел снять живописные виды над парком «Зарядье».

В отношении него завели административное дело по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Квадрокоптер у него изъяли.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая 2023 года в Москве ввели запрет на запуск беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несанкционированный запуск дронов повлечёт административную и уголовную ответственность. Запрет касается всех беспилотников, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.