Москва, 6 августа, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Приложение VK видео стало лидером среди приложений по скачиваниям в России. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что на фоне проблем с работой YouTube установки приложения VK видео выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений.

Кроме того, в AppStore в тройку наиболее скачиваемых приложений в России, помимо VK видео вошли Rutube и TikTok. В Google Play в лидерах также приложение «Дзен» и сервис для просмотра смешных изображений.

26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. Это связано с тем, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он. При этом в МИД России напомнили, что YouTube не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории, видеохостинг отрабатывает политические установки властей США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что российские регуляторы могут воспользоваться юридическим инструментарием против YouTube в связи с систематическими нарушениями законодательства России и пренебрежением правами аудитории со стороны видеохостинга. Например, только за 5 июля хостинг заблокировал каналы российсикх исполнителей Юлии Чичериной, Ярослава Дронова (Shaman), Григория Лепса, Олега Газманова, Полины Гагариной. Всего же с 2020 года заблокированы были более 200 российских каналов.