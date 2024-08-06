Москва, 6 августа, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 августа провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Руководитель региона, где в сентябре предстоят губернаторские выборы, рассказал главе государства о ситуации в области и своей работе. Эта встреча стала первым публичным очным контактом между Путиным и Чибисом после пережитого главой региона нападения в начале апреля.

Губернатор рассказал российскому лидеру, что находится в боевом строю, а реабилитацию проходит на рабочем месте. Он поблагодарил за поручения, которые глава государства дал в июле прошлого года, и доложил об их реализации. Речь идёт в том числе о вопросах мастер-планов опорных городов и по реновации ЗАТО.

«С учётом ваших поручений в число опорных городов у нас вошли три агломерации: Мурманская агломерация, куда входит и Мурманск, и город Североморск, столица Северного флота, основная база, Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорская агломерация. Всего в этих городах живут более 70% нашего населения, то есть, по сути, мы в значительной степени покрыли большинство людей», ― доложил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Злоумышленник ударил губернатора ножом и попытался скрыться, но его оперативно задержала Росгвардия. Главе региона провели операцию, он находился в тяжёлом состоянии.

Чибис на встрече по видеосвязи 18 апреля рассказал Путину, что восстанавливается после ранения уже на рабочем месте.

В ходе разговора глава государства поддержал выдвижение Чибиса на пост губернатора Мурманской области на выборах в сентябре 2024 года и пожелал ему успеха.

Путин 21 марта 2019 года назначил Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. До этого он отвечал за реализацию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В единый день голосования 8 сентября 2019 года его избрали главой региона.