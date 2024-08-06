Париж, 6 августа, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Трёхкратный чемпион Олимпийских игр (ОИ), пловец из Британии Адам Пити рассказал, что спортсмены находят червей в рыбных блюдах, которые им предлагают в Олимпийской деревне в Париже. Его слова 6 августа привела британская газета Daily Mail.

Joel Marklund/Global Look Press Адам Пити

По словам пловца, питание в Олимпийской деревне недостаточно хорошее для спортсменов, которые должны выкладываться на Играх полностью. Пити также отметил, что еда на летних Олимпиадах в Токио и Рио-де-Жанейро была «невероятной», уточнив, что на Играх в Париже предлагают недостаточно вариантов белковой пищи, при этом её приходится ждать по полчаса в длинной очереди.

«Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даём им не самое лучшее», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ещё до начала Игр, 25 июля, спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. По их словам, не хватало таких простых продуктов, как яйца, а также была недостаточной скорость пополнения тех или иных продуктов.

При этом во время на церемонии открытия Игр в Париже также произошло несколько казусов. Так олимпийский флаг подняли вверх ногами, после того как в перевёрнутом виде установили на флагшток. Затем знамя сразу спустили, чтобы вернуть его в правильное положение. Сборную Южной Кореи в ходе церемонии в Париже перепутали с национальной командой КНДР. При этом когда перед зрителями по Сене проходила лодка с северокорейскими спортсменами, ошибки не было.

Также наблюдались множественные проблемы с организацией соревнований по плаванию в парижской Сене, в которой из-за плохого качества воды запрещено купаться с 1923 года. Так, 31 июля как минимум двум триатлонистам стало плохо после олимпийских заплывов и их вырвало. Бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали из-за проблем с желудком после соревнований в Сене. После этого 4 августа организаторы Олимпийских игр в Париже отказались проводить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене из-за плохого качества воды.