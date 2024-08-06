Москва, 6 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Искусственный интеллект теперь будет отвечать на вопросы коллектива МегаФона, связанные с управлением персоналом. Команда оператора стала использовать чат-бот, с помощью которого каждый сотрудник компании в онлайн-режиме сможет получить всю необходимую информацию и помощь по основным вопросам обеспечения своей деятельности.

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Новый бот называется «МегаКоллега». Он владеет знаниями на 150 различных тем, среди которых кадровый учёт, программы мотивации и вознаграждения, административная поддержка, корпоративная культура и другие вопросы, с которыми сталкивается сотрудник на протяжении всего цикла работы в компании.

«МегаФон стремится создать комфортные условия для работы, внедрить передовые технологии в операционную и административную деятельность. Это позволяет быть лидером не только в своём бизнесе, но и среди работодателей», — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко. Он добавил, что опыт работы с big data и машинным обучением применяется для решения большого числа внутренних задач. По его словам, в компании будут продолжать развитие чат-бота, добавлять в его библиотеку знаний новые темы.

До внедрения новой системы была проведена большая подготовительная работа. Тестовая версия бота-консультанта на базе генеративной нейросети ChatGPT была запущена в апреле 2024 года.

Сначала искусственный интеллект мог ответить лишь на базовые вопросы о заказе справок и процедуре перехода на дистанционную работу. По мере роста популярности среди сотрудников МегаФона и увеличению количества запросов бот обучался и смог расширить свои компетенции до 15 тем из области HR. Кроме того, время подготовки ответов сократились с 12 до 4 секунд.

Самыми популярными стали темы, связанные с летним сезоном: сотрудники интересовались, как и в какой период они могут оформить отпуск и сколько осталось дней для отдыха.

После запуска виртуального консультанта специалисты МегаФона составляли рейтинг вопросов, анализировали лайки и дизлайки, которыми персонал оценивал точность и корректность ответов. Фокус-группа проводила тестирование, помогая усовершенствовать бота и обучать его новым темам. Выяснилось, что интересы сотрудников не ограничиваются только вопросами кадрового делопроизводства. Поэтому специалисты центра компетенций МегаФона по большим языковым моделям вместе с коллегами по управлению персоналом разработали и внедрили новую версию бота.