Курск, 6 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские военные предотвратили попытку прорыва государственной границы в Курской области со стороны Украины. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что прорваться в регион Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались в Суджанском и Кореневском районах.

«Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооружённых сил РФ не допустили прорыва границы», ― написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора предупредил о появлении фейковой информации в социальных сетях о проникновении украинских бойцов на территорию региона и призвал доверять официальным источникам и не поддаваться на провокации.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало о том, что над территорией Курской области утром 6 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников ВСУ.

За ночь над регионом сбили 11 украинских БПЛА. В Курске на улицах нашли обломки дронов.

Ночью 6 июля Смирнов сообщил о трёх сбитых над регионом дронах ВСУ. В Курской области действовал режим ракетной опасности. Позже он рассказал, что украинская армия обстреляла город Суджу, в результате трое детей и двое взрослых получили ранения. Утром врио главы региона проинформировал о ранении двух человек на станции Глушково в результате атаки беспилотника ВСУ.

Военный врач с позывным Велес 28 марта рассказал, как на танке сорвал попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область у села Козинка в Грайворонском районе. Он сообщил, что в результате завязавшегося боя командир группы получил ранение и бойцы остались без управления. Для того чтобы вывезти военных, российские силы запросили танк. Тогда Велес, заняв место командира боевой машины, открыл огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям ВСУ и корректировал крупнокалиберную артиллерию. Противник понёс существенные потери и был вынужден отступить.