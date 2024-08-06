Владивосток, 6 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Частный легкомоторный самолёт Bristell RGRA-5500G пропал с радаров в Приморском крае, сообщили 6 августа в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Марина Лысцева/ТАСС

Самолёт следовал по маршруту посадочная площадка «Пушистый» (Сахалинская область) — посадочная площадка «Новороссия» (Приморский край). Связь с воздушным судном пропала в 30 км от «Новороссии» в районе Лысой горы в 08:11 мск.

«На борту находилось два человека. Организованы поисково-спасательные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канал «112» сообщил, что в самолёте находились мужчина и женщина — авиапутешественники из Омска. Они совершали полёт по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморье и в восемь утра должны были приземлиться на аэродроме «Новороссия».

Диспетчера воинской части ПВО сообщили, что самолёт на Серебряном перевале попал в густой туман, перелетел сопки в 700 и 1000 метров и рухнул на Лысой горе, высота которой 1800 метров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Карачаево-Черкесии рухнул легкомоторный самолёт, на борту которого находились два члена экипажа. Один человек погиб, второго госпитализировали. Позже в тот же день стало известно, что он скончался в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).