Москва, 6 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Предварительной причиной взрыва в квартире в Москве мог быть суицид, сообщили 6 августа в оперативных службах.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Причиной взрыва в квартире на западе Москвы мог быть суицид», — передал телеканал «Россия 1».

Взрыв прогремел ранее днём на втором этаже дома на улице Артамонова. В результате ЧП погиб один человек.

Как сообщили в МВД, при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. В ведомстве добавили, что других пострадавших нет.