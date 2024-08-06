Причиной взрыва в квартире на западе Москвы мог стать суицид
Москва, 6 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Предварительной причиной взрыва в квартире в Москве мог быть суицид, сообщили 6 августа в оперативных службах.
Belkin Alexey/Global Look Press
«Причиной взрыва в квартире на западе Москвы мог быть суицид», — передал телеканал «Россия 1».
Взрыв прогремел ранее днём на втором этаже дома на улице Артамонова. В результате ЧП погиб один человек.
Как сообщили в МВД, при взрыве неустановленного устройства погиб мужчина 1962 года рождения. В ведомстве добавили, что других пострадавших нет.