Москва, 6 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Причиной хлопка в жилом доме на западе Москвы, по предварительным данным, стал взрыв гранаты. Об этом 6 августа сообщил Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

По информации источника, в квартире на втором этаже дома на улице Артамонова сработало взрывное устройство.

«Предварительно, в руке мужчины взорвалась граната. От полученных травм он скончался», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ рассказали, что в одном из жилых домов западе Москвы произошёл хлопок. Отмечалось, что в результате этого есть пострадавшие.