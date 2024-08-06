Москва, 6 августа, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В одном из жилых домов западе Москвы произошёл хлопок, в результате чего есть пострадавшие. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Belkin Alexey/Global Look Press

Уточняется, что взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме на улице Артамонова.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений в квартире жилого дома произошёл хлопок неизвестного предмета без последующего горения. Нарушений конструкций дома нет, незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены», — привело слова представителя пресс-службы «РИА Новости».

Он уточнил, что в результате инцидента имеются пострадавшие, на месте работают экстренные службы. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о взрыве бытового газа являются недостоверными.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле после взрыва газа произошло обрушение квартир в двух подъездах жилого дома. В результате этого погибли 10 человек, 26 пострадали и ещё 16 удалось спасти.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Правоохранители задержали трёх сотрудников газовой службы «Газэкс», обслуживающей дом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о произошедшем президенту РФ Владимиру Путину. Глава региона уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.