Москва, 6 августа, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Российские военные начали применять FPV-дроны «Ветер», оснащённые искусственным интеллектом, в зоне проведения специальной военной операции на Украине (СВО),

Станислав Красильников/РИА Новости

«Особенности искусственного интеллекта позволяют наводить FPV-дрон «Ветер» на цель без дополнительных усилий оператора», — процитировала «Газета.Ru».

У дронов есть автоматическое наведение на цель. Линейка беспилотников включает в себя дроны «Ветер 10» и «Ветер 13». Грузоподъемность первого составляет до 3,5 кг, а второго — до 8 кг. FPV-дрон может достигать скорости в 150 км в час. Дальность полёта составляет до 20 км.

Компания-разработчик поставляет порядка трёх тысяч дронов ежемесячно.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Вооружённые силы России получили партию новейших самоходных колёсных гаубиц «Мальва» калибра 152 мм. Установка может пройти по дорогам общего пользования 1000 километров без дозаправки и преодолевает бездорожье. «Мальву» начали применять в зоне СВО в Харьковской области. Установку использовали для ведения контрбатарейной борьбы.

В конце июля генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные тестируют роботизированную машину «Зубило», предназначенную для перевозки раненых и подвоза боеприпасов.

В декабре 2023 Путин на расширенной коллегии Минобороны заявил, что снабжение российских войск улучшается, в перспективе военные получат боевые лазеры и оружие с ИИ. Глава государства добавил, что в 2024 году вырастет объём закупок и ремонта вооружений и техники.