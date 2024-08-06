Москва, 6 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил войска группировки войск «Центр» в зоне спецоперации и вручил государственные награды военным, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Михаил Климентьев/РИА Новости Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов

«В ходе работы начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на красноармейском и александро-калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности», — отмечалось в сообщении.

Герасимов также подвёл итоги и обозначил задачи для дальнейших действий бойцов «центральной» группировки.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО. Генерал армии заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика об обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. Кроме того, ему представили образцы роботизированных комплексов, применяемых в штурмовых действиях, добавили в Минобороны РФ.

В июне министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил и заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах. Белоусову доложили в том числе о боевой работе авиации в зоне проведения СВО в режиме реального времени.

4 августа стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ освободили Новосёловку Первую. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки в ДНР, а также не позволили контратаковать штурмовой группе противника.

6 августа оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие ряда подразделений ВС России получили поздравительную телеграмму от Белоусова в связи с освобождением Новосёловки Первой. Отмечается, что поздравлений удостоены бойцы 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка.