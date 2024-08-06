Москва, 6 августа, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодёжью во всех регионах страны. Поручение по итогам состоявшегося в мае совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам 6 августа опубликовано на сайте Кремля.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уточняется, что правительству и комиссии Госсовета РФ нужно сделать это по направлению «Молодёжь и дети» при разработке национального проекта «Молодёжь и дети».

«Проработать вопросы, касающиеся включения мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, рассмотрев возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодёжью, в том числе путём развития отделений автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи», — говорится в поручении.

Эти мероприятия необходимо провести во всех регионах страны, предусмотрев выделение на эти цели в 2025–2030 годах дополнительных средств из бюджета.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа российский лидер поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Председатель правительства Михаил Мишустин должен доложить главе государства о результатах этой работы до 1 сентября.

В послании Федеральному собранию в 2023 году президент отметил, что элита в России должна формироваться из участников спецоперации. В России 27 мая стартовала программа «Время героев», целью которой является подготовка руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов спецоперации.