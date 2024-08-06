Москва, 6 августа, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, опубликованном на сайте Кремля.

Elena Mayorova/Global Look Press

«При разработке новой программы расселения аварийного жилья актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчёта компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья», ― указано в документе.

Такое поручение российский лидер дал правительству совместно с комиссией Госсовета при формировании национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Срок выполнения ― 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент в ходе оглашения посланию Федеральному собранию сообщил о запуске в стране новой программы расселения аварийного жилья. Глава государства уточнил, что в течение последних 16 лет в новые квартиры из аварийного жилья переехали 1,73 млн человек, и потому властям необходимо сохранять такую динамику в решении этого вопроса.

Он также добавил, что при федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья.