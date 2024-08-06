Екатеринбург, 6 августа, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщила 6 августа пресс-служба воздушной гавани.

Alexander Legky/Global Look Press

«Два человека упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — отмечалось в Telegram-канале аэропорта.

По информации пресс-службы, давка возникла в зонах паспортного и таможенного контроля, когда из-за отклонения от расписания в аэропорт прибыли сразу несколько рейсов из-за рубежа. На восстановление порядка у сотрудников погранслужбы ушло несколько минут.

Компетентные органы установят, преднамеренно ли была спровоцирована подобная ситуация, отметили в гавани. Во время инцидента аэропорт работу не прекращал и продолжил функционировать в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы.

В управления МВД УрФО на транспорте возможной причиной возникновения паники назвали глухой громкий звук упавшей урны.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле аэропорт Буллунн в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва. По данным агентства Reuters, во втором по величине авиационном узле в стране арестовали мужчину. Началось расследование.

В декабре 2023 года из-за шутки нетрезвого пассажира в петербургском аэропорту Пулково оцепили зал ожидания. Скучая в ожидании рейса до Уфы, пассажир сообщил полицейским, что в сумке у его соседа — бомба.