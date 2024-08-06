Вашингтон, 6 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в соцсети Х резко ответил на слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в этой стране.

Yolanda Ruiz/Global Look Press Илон Маск

Ранее глава британского правительства назвал происходящие в стране протесты «обычным насилием», добавив, что власти Британии не станут терпеть атаки на мечети и мусульманские общины.

«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — задал ему вопрос Маск.

Как сообщало ИА Регнум, протестные акции против наплыва нелегальных мигрантов начались в Британии после смерти трёх детей в возрасте от шести до 11 лет в Саутпорте. Они погибли 9 июля в результате нападения с ножом со стороны 17-летнего подростка.

По сообщениям издания Daily Mail, из-за наблюдающегося в стране на фоне протестов хаоса мародёры начали грабить магазины. Полицейские задержали во время протестов свыше 90 человек.

Стармер 5 августа пообещал наказать участников массовых беспорядков, чтобы они «почувствовали на себе всю силу закона». Он также назвал протесты «обычным насилием», пригрозив нарушителям правопорядка задержаниями и уголовными сроками.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британские власти воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим. Она уточнила что глава МВД Британии Ивет Купер разрешила полиции применять силу против протестующих, несмотря на приверженность Лондона «демократическим принципам». Дипломат подчеркнула, что граждане имеют полное право выражать несогласие с политикой своего государства.