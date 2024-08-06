Торецк, ДНР, 6 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Украинская группировка, попавшая в окружение на востоке села Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, безуспешно пытается спастись и несёт большие потери, сообщил 6 августа источник в силовых структурах.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он рассказал, что украинские военные в панике пытаются вырваться из окружения.

«Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — процитировала силовика «Российская газета».

В начале июля стало известно, что российские военные вошли в центр Новгородского. Минобороны 19 июля сообщило об освобождении от ВСУ села Юрьевка под Новгородским. 30 июля украинский офицер с позывным Алекс заявил о входе ВС РФ в Торецк.

Минобороны 1 августа проинформировало об ударах российских военных группировки войск «Центр» по ВСУ в районах Новгородского, Торецка, а также сёл Розовка, Калиново и Воздвиженка в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили 365 человек.