Москва, 6 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Предложенная Францией формула урегулирования конфликта на Украине не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

URA.RU/TASS Пьер Леви

Дипломат прокомментировала высказывание французского посла Пьера Леви, который говорил о необходимости вернуться к соблюдению международного права. В беседе с журналистами он призвал учесть «озабоченности украинцев, европейцев и Франции по вопросам безопасности».

«России, её законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», — передают «Известия» заявление Захаровой.

Захарова обратила внимание на то, что Леви ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав русскоязычных граждан.

По словам российского дипломата, роль Франции в вопросе Украины можно считать какой угодно, только не посреднической. Захарова напомнила, что в 2014 году Париж поддержал госпереворот на Украине, который носил националистический характер. В последующие годы Франция потакала киевскому режиму и закрывала глаза на военные преступления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине. В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. В частности, президент заявил, что Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО и признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 августа заявил о необходимости подготовить базу для заключения мира с Россией уже в текущем году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с представителями Киева разговаривать можно, но доверять им нельзя. Представитель Кремля также указал на то, что Россия была и остаётся открытой для политико-дипломатических методов урегулирования ситуации на Украине.