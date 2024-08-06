Москва, 6 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. На выборах депутатов в Мосгордуму восьмого созыва, которые пройдут с 6 по 8 сентября, москвичи вновь получат возможность отдать свои голоса с помощью системы электронного голосования. За несколько лет электронное голосование стало еще одной услугой с растущей популярностью, которая позволяет москвичам экономить время, считают эксперты.

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Электронные сервисы стали нормой в жизни москвичей, а развитие цифровой экосистемы столицы — один из ключевых приоритетов города. В течение прошлого года москвичи воспользовались услугами и сервисами на портале mos.ru с начала года более 550 миллионов раз, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

На предыдущих выборах в Мосгордуму в 2021 году онлайн проголосовало около 52% избирателей относительно 10% — на выборах в 2019 году. На выборах в Советы депутатов муниципальных образований Москвы в 2022 году таким способом проголосовало чуть более 71% избирателей, а на выборах мэра Москвы в 2023 — 81%.

По мнению политолога Константина Калачева, цифровизация — это естественный технологический процесс, охватывающий все сферы жизни человека современного. «Цифровые технологии пришли к нам всерьез и надолго, и это инструмент, который осваивают уже буквально все, включая пенсионеров», — сказал он, добавив, что технологии — это инструмент по ускорению и упрощению действий, позволяющий экономить время, быстрее решать те или иные проблемы. «Соответственно, и избирательная система не может стоять в стороне от прогресса. То есть главное здесь, безусловно, удобство», — пояснил политолог. Он отметил серьезный рост за последние пять лет в использовании такого способа голосования. «Москвичи — люди занятые, они любят удобство и комфорт», — сказал Калачев.

С данной точкой зрения согласен политический консультант, директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. Он отметил, что жители Москвы — деловые люди, которые экономят свое время, поэтому положительно относятся к инновациям.

«Московская среда людей, вне зависимости от возраста, продвинутей всех в стране с точки зрения технических различных новинок», — сказал эксперт, приведя к пример платформу «Активный гражданин». По его словам, электронные услуги основаны на очень активном образе жизни, на высоком ритме жизни в Москве.

В свою очередь, политолог Сергей Марков считает, что электронное голосование способствует росту явки на выборах, особенно среди молодежи. «Обычно пожилые люди лучше голосуют, а тут больше молодежи, поэтому получается голосование более репрезентативно по возрастной выборке», — сказал он.

mos.ru

Для участия в электронном голосовании регистрация не нужна. Принять участие смогут те, у кого есть постоянная регистрация в Москве и учетная запись на портале mos.ru. Получить бюллетень через платформу для электронного голосования можно будет с 8 утра 6 сентября до 20:00 8 сентября. После этого бюллетень получить уже нельзя, но будет еще 15 минут на то, чтобы проголосовать. После 20:15 8 сентября система перестанет принимать голоса.

Онлайн-формат голосования освоили и московские пенсионеры, которым удобнее голосовать из дома, чем идти на избирательный участок. Для молодежи возможность проголосовать со смартфона или компьютера — само собой разумеющийся факт, что увеличивает количество избирателей в этой группе населения.

Данные избирателей хранятся в электронном списке, который выполняет такую же функцию, как и бумажный. Он обеспечивает работу системы и позволяет гарантировать невозможность двойного голосования. Система электронного голосования в Москве имеет многоступенчатую систему защиты, где результаты полностью обезличиваются, а итоги шифруются с помощью многоуровневой системы электронных кодов. Все электронные бюллетени зашифрованы и хранятся в блокчейн-сети, у которой нет единого сервера. Эта технология используется при выпуске цифровых денег и является одной из самых надежных, прозрачных и защищенных.

Разработчики московской системы электронного голосования продолжают ее совершенствовать и развивать: внедряют новые функции, делают электронное голосование удобнее и понятнее для пользователей. Так, в 2021 году специалисты адаптировали систему электронного голосования для специальных программ, зачитывающих текст с экрана, чтобы сделать страницу онлайн-голосования доступнее для незрячих и слабовидящих людей. В свою очередь, с 2022 года регистрироваться в онлайн-голосовании стало возможным благодаря созданию электронного списка избирателей.