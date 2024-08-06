* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 6 августа, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Пародист и телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что певица Алла Пугачёва намерена дать в России большой сольный концерт до конца 2024 года.

Сергей Виноградов/ТАСС Пародист и телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певица Алла Пугачёва

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер?» — написал он в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачёвой провести большой сольный концерт в России до конца года. Отмечалось, что певица также попытается оказать влияние на иноагентский статус Галкина.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Галкин обратился в Верховный суд России для обжалования отказа в исключении его из списка иноагентов. Суд зарегистрировал жалобу 23 июля, дата заседания по ней пока не назначена.

Ранее в этот же день общественный деятель Вадим Манукян заявил ИА Регнум, что ситуация с непризнанием Пугачёвой в течение долго времени иноагентом вызывает много вопросов. Он подчеркнул, что имеются все основания для признания певицы таковой — она уехала за границу, позволяет себе провокационные и оскорбительные высказывания в адрес россиян, и её муж является иноагентом.

Пугачёва, покинувшая Россию вскоре после начала спецоперации на Украине, неоднократно провокационно высказывалась о родной стране и её жителях. Например, в марте певица выложила в соцсети видеообращение с заявлением, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

Пугачёва также шесть дней никак не реагировала на трагедию в «Крокус Сити Холле», после этого написала, что скорбь якобы должна быть в душе, а не в соцсетях. Её слова вызвали волну возмущения в интернете.

Также 9 июля певица опубликовала провокационный пост в соцсетях после падения украинской ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. После этого первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв призвал признать певицу иностранным агентом и лишить её имущества в России.