Вашингтон, 6 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Ядерный арсенал США устарел и нуждается в модернизации до уровня России и Китая, сообщил американский журнал National Interest.

Jim West/Global Look Press

«Настало время для Америки создать ядерный арсенал, который ей нужен <…> сдерживать стратегические атаки и войну великих держав в течение следующих пятидесяти лет», — заявил эксперт по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне Роберт Питерс.

По его словам, американский ядерный арсенал настолько стар, что враги могут больше его не бояться. В этой связи Питерс предлагает США расширить и диверсифицировать стратегический арсенал страны.

При этом эксперт отметил, что задержки в американской программе ядерной модернизации требуют немедленного развертывания ядерных сил для стабилизации ухудшающейся обстановки в области безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в августе глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби заявила, что Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это стало самой крупной поставкой за год со времён окончания Холодной войны. По её словам, на фоне борьбы с изменением климата произойдёт возрождение ядерной энергетики.

По состоянию на сентябрь 2023 года в распоряжении США находилось 3748 ядерных боеголовок. Число запасов сократилось на 88% по сравнению с максимальным количеством боеголовок в 31 255 единиц в конце 1967 года.

Пентагон 10 июля заявил о планах начать в 2026 году размещать дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, SM-6 и Tomahawk, в Германии. Предполагается, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у наземных средств в ЕС.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что Запад в конце ХХ века решил, что победил в Холодной войне и теперь может устанавливать свой порядок в мире. Российский лидер также заявил, что эгоизм Запада приблизил мир к точке невозврата. Путин обвинил США в подрыве международной архитектуры безопасности.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Россия может в какой-то момент разместить ракеты в ядерном оснащении в качестве ответа на размещение США своих дальнобойных ракет в Германии.