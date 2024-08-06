Дубай, ОАЭ, 6 августа, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Экс-игрок московского «Спартака» Квинси Промес показал, что не перестаёт следить за матчами команды, находясь под надзором в Дубае.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Квинси Промес

Футболист разместил в сторис аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) снимок из отеля. На кадре экран телевизора с игрой «Спартака» против самарских «Крыльев Советов» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Красно-белые» на экране ведут со счётом 2:0.

К фотографии нидерландский футболист добавил слово «Давай!!!».

По итогам матча «Спартак» победил со счётом 3:0.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня у Промеса истёк срок контракта, продлевать договор с футболистом клуб не стал. В пресс-службе «Спартака» объяснили, что игрок пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, но не исключили возобновления сотрудничества с футболистом в будущем.

Футболиста московского клуба арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах в марте 2024 года. Причиной ареста стал запрос об экстрадиции из Нидерландов.

На родине ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 и 1,5 года тюремного заключения соответственно. В Амстердаме 20 сентября суд рассмотрит апелляцию нападающего. При этом не уточнялось, по какому из обвинений её подавали.

17 мая стало известно, что Промеса освободили из-под стражи. Отмечалось, что спортсмена отпустили на определенных условиях, содержание которых не раскрывается.