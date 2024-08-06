Киев, 6 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении вечером 5 августа заявил о необходимости подготовить базу для заключения мира с Россией уже в текущем году.

president. gov. ua Владимир Зеленский

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — написал Зеленский в соцсети X (бывш. Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Киева. Он также назвал особыми внешнеполитическими возможностями киевских властей удержание Украины в фокусе мирового внимания и увеличение поддержки государства.

До этого глава киевского режима в интервью французской газете Le Monde, говоря о возможности переговоров с Россией, назвал территориальный вопрос очень сложным. При этом он не исключил, что Киев может и не вернуть территории военным путём, добавив, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов без России.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 1 августа на фоне таких заявлений Зеленского заподозрил у него раздвоение личности. По словам депутата, один Зеленский говорит о невозможности никаких переговоров с Москвой, а второй обещает план завершения военных действий в ноябре, а их окончание — до конца года.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с представителями Киева разговаривать можно, но доверять им нельзя. Он также напомнил, что Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад. Представитель Кремля также указал на то, что Россия была и остаётся открытой для политико-дипломатических методов урегулирования украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин в июне заявил о готовности российской стороны к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Глава государства уточнил, что таковыми являются: полный вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.