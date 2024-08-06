Москва, 6 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Арестованный в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере руководитель парка «Патриот» полковник запаса Вячеслав Ахмедов не признаёт вину. Об этом 6 августа сообщили в правоохранительных органах.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов

«Полковник запаса Ахмедов на допросе отверг вину в каких-либо хищениях, но выразил готовность сотрудничать со следствием», ― процитировала «Газета.Ru» слова представителя правопорядка.

Он добавил, что Ахмедов считает себя невиновным. По мнению подозреваемого, его действия лежат в плоскости гражданско-хозяйственных отношений и не носили криминального характера.

С другим фигурантом дела ― заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым ― следственные действия продолжаются. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранители задержали Ахмедова и Шестерова 5 августа в рамках дела о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Суд постановил арестовать Ахмедова на время следствия. В доме и на работе Шестерова прошли обыски. Также на активы обоих подозреваемых наложили обеспечительный арест.

Министерство обороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот». Как сообщали в правоохранительных органах, сумма хищений при государственных закупках в парке превысила 40 млн рублей.

По данным СМИ, Ахмедов является владельцем трёх квартир в центре Москвы и элитных автомобилей. Также у его семьи есть квартира в посёлке Мулино в Нижегородской области.