Киев, 6 августа, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Власти Украины не смогут захватить полуостров Крым в течение ближайших десяти лет. Такое мнение 6 августа высказала руководитель медицинской службы «Ульф» батальона украинской армии «Волки Да Винчи» Алина Михайлова в интервью LIGA.net.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — сказала она.

По словам Михайловой, в связи с этим главным для украинских войск на поле боя должно стать желание достичь преимущества над российскими военными, а не намерение захватить Крым.

Как сообщало ИА Регнум, издание Business Insider 4 августа написало, что Киеву для попытки захвата Крыма необходимы огромные людские и технические ресурсы. По мнению журналистов издания, для этого украинским властям потребуются хорошо снабжённые войска, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся, из-за чего такая операция должна во много раз превысить масштабы провалившегося контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце июля назвал очень сложным территориальный вопрос. Он также не исключил, что Украина может и не вернуть территории силовым путём.

Президент России Владимир Путин в июне заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Глава государства уточнил, что таковыми являются: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.