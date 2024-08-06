Луганск, 6 августа, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Украинская армия впервые использовала дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 км, для обстрела Луганска 4 августа.

Александр Река/ТАСС

Как отметил источник в силовых структурах, несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики, сообщил Sputnik.

Однако, несмотря на использование данной модификации этих ракет, силы противовоздушной обороны сбили их на подлёте к городу. Военные инженеры приступили к изучению уцелевших частей ракеты, а также навигационных плат для улучшения перехвата таких снарядов силами ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, системы ПВО России 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, над городом поднялся дым, информация о пострадавших уточняется.

По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ВСУ попытались атаковать Луганск «целым набором» средств поражения.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник уточнил, что украинские военные ударили по Луганску с помощью 12 ракет западного производства: предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Он добавил, что удары украинских ракет пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.

В результате массированного ракетного удара украинских военных по Луганску пострадали частные жилые дома. Осколки ракет повредили крыши, а также остекление домостроений.