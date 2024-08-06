Вашингтон, 6 августа, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Власти США для достижения своих политических целей развязали вооружённый конфликт на Украине, а после этого предали её. Такое мнение 5 августа высказал экс-глава штаба военной миссии НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.

US Joint Staff/Global Look Press

«Украину предали, в первую очередь, власти Соединённых Штатов Америки. Украину продали, Украину предали и используют её для своих политических целей, которые они поставили, — кризиса с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он.

По словам Табаха, в настоящее время на Украине наблюдает тяжёлая для Киева ситуация, когда украинская армия несёт тяжёлые потери и неё нет необходимого оружия — ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники, несмотря на созданные для поставок всего этого западные коалиции.

«Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву ради политических амбиций», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Табах заявил, что Украина уже проиграла в вооружённом конфликте и потому вынуждена будет согласиться на условия России. По его мнению, при сохранении существующей ситуации Запад вынудит Киев принять условия Москвы для завершения конфликта.

Бывший операционный директор Агентства США по международному развитию (USAID) Макс Приморац 5 августа написал, что западные страны не намерены вкладываться в восстановление Украины после завершения конфликта. По его словам, на это нужно будет около 1 трлн долларов.