Хиросима, Япония, 6 августа, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки города войсками США процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачёва. Церемонию 6 августа транслировали основные японские телеканалы.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

Мацуи напомнил, что Горбачёв и тогдашний президент США Рональд Рейган в середине 1980-х подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений.

«Экс-президент [Советского союза] Горбачёв однажды сказал так: «Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путём», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул США в речи на траурной церемонии в Хиросиме, посвящённой памяти жертв американской ядерной бомбардировки города. Вместе с тем Кисида вновь заявил, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие.

Армия США осуществила атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, что стало единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. В результате сброса атомной бомбы «Малыш» на Хиросиму 6 августа 1945 года только за день погибли от 60 до 100 тыс. человек. Общее число жертв на данный момент превышает 350 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 6 июня заявил, что российскую сторону постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Глава государства призвал не доводить даже до угрозы использования ядерного оружия, напомнив, что именно США были единственной в истории страной, применившей ядерное оружие.