Бровары, Украина, 6 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В Киевской области прогремел мощный взрыв. Видео в Сеть выложили очевидцы.

Кадр из видео

Авторы ролика, который опубликовал «Военный осведомитель», утверждают, что сняли видео в городе Бровары.

На кадрах слышен звук взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма. Предположительно, речь идёт об оборонном предприятии в районе ТЦ «Терминал».

Местные власти эту информацию пока никак не прокомментировали.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Сумах. В Сумской области и в областном центре на тот момент действовал режим воздушной тревоги. Затем издание сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне, где воздушную тревогу не объявляли.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Сумской области и на территории Херсона.

В ночь на 5 августа украинские СМИ распространили информацию о серии мощных взрывов в Харькове. Вечером 4 августа в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.