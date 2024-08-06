Нижний Тагил, Свердловская область, 6 августа, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Правоохранители задержали трёх сотрудников компании «Газэкс», которая обслуживает пострадавший от взрыва газа жилой дом в Нижнем Тагиле, по связанному с этим трагическим инцидентом уголовному делу. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости

«5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». — Прим ред.)», — привёл слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

Он уточнил, что компания оказывает содействие в проведении объективного расследования и установлении всех причин взрыва в Нижнем Тагиле.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа в одном из жилых домов в Нижнем Тагиле произошёл, предположительно, взрыв баллона газа. В результате этого в здании обрушились первый и второй подъезды.

По состоянию на вечер 2 августа официально из-за взрыва погибшими числятся десять человек, включая пятерых детей. По словам начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, ещё 26 человек пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело. Президент России Владимир Путин 3 августа обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ликвидацию последствий ЧП в Нижнем Тагиле.