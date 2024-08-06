Москва, 6 августа, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск «Днепр» проводили до своих позиций сдавшегося в плен военнослужащего ВСУ у Вербового на запорожском направлении. Об этом 6 августа рассказали журналистам в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

В ведомстве рассказали, что операторы беспилотников гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии нашли в блиндаже одного из украинских опорных пунктов бойца ВСУ, пытавшегося там скрыться от артиллерии и ударных БПЛА.

После сброса в блиндаж боеприпаса получивший легкую контузию военный украинской армии решил сложить оружие и вышел с поднятыми вверх руками.

«Обращаясь к оператору российского квадрокоптера не делать повторный сброс боеприпаса на него, противник сдался в плен. Впоследствии под контролем расчёта БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ украинский пленный был направлен в сторону передовых позиций крымских десантников, где его приняли наши подразделения закрепления», — проинформировали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что пять бойцов ВСУ сдались в плен севернее села Работино в Запорожской области. По его словам, украинские военнослужащие не раздумывая согласились сложить оружие.

Ранее сдавшийся в плен российским бойцам украинец Виталий Поплавский сообщил, что его вместе с двумя товарищами бросили на позициях колумбийские наёмники. После этого бойцы ВСУ десять дней просидели без еды.