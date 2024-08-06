Москва, 6 августа, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Следствие приобщило содержимое шести банковских ячеек к уголовному делу о поставке сухпайков в российскую армию, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители нескольких компаний. Об этом сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.

Klarinette71 Банковские ячейки

Собеседник уточнил, что в рамках расследования удалось обнаружить имущество, которое находится в банковских ячейках одного из фигурантов, и арестовать эти активы. На него наложили арест по делу о присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — сказал он Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля появилась информация о задержании генерала Булгакова, который ранее отвечал за материально-техническое обеспечение Министерства обороны. Против него возбудили дело. Булгакова поместили в следственный изолятор № 2 (СИЗО-2, «Лефортово»). Генерала подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По версии следствия, генерал покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. По этому же делу в апреле задержали троих членов совета директоров предприятия — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

30 июля сотрудники правоохранительных органов обыскали дом бывшего заместителя министра и нашли у него необычные картины. На некоторых изображениях Булгаков предстаёт вместе с рядом коллег в героических образах в «декорациях» разных эпох.