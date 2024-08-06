Сан-Франциско, США, 6 августа, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по физике 1957 года, китайский и американский учёный Ли Чжэндао скончался на 98-м году жизни в Сан-Франциско. Об этом 5 августа сообщает Associated Press.

Кадр из видео Ли Чжэндао

Ли Чжэндао родился в Шанхае в 1926 году и обучался в Чжэцзянском университете и Национальном юго-западном университете. В 1946 году он получил стипендию от правительства Китая для обучения в аспирантуре в США. В университете Чикаго преподавателем молодого учёного из Китая стал нобелевский лауреат Энрико Ферми, под его руководством Ли Чжэндао получил степень доктора по физике. В возрасте 29 лет Ли стал самым молодым профессором в Колумбийском университете.

В 1957 году Ли Чжэндао удостоился Нобелевской премии по физике, учёному исполнился 31 год, и он стал вторым самым молодым нобелевским лауреатом в истории. Награду вручили Ли и его коллеге-физику Янг Чжэньину за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.

Ли Чжэндао удостоился множества наград в области науки, в том числе премии Альберта Эйнштейна и медали Галлилео Галилея. «Отец» атомной бомбы физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер называл Ли Чжэндао одним из самых одарённых физиков-теоретиков своего времени.

Начиная с 1970-х годов Ли Чжэндао неоднократно приезжал в Китай в рамках содействия развитию программы международного научного сотрудничества.