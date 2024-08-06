В ночь на 6 августа от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пятеро жителей города Суджа Ростовской области, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, все раненые доставлены в районную больницу, им оказывается медицинская помощь. Таким известием ознаменован новый, 894-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Также Смирнов уведомил, что в Судже сильно повреждены несколько жилых домов, а над регионом сбиты уже 26 украинских БПЛА самолётного типа.

В ночь на 6 августа со стороны Украины обстрелян город Суджа — Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Алексея Смирнова.

Последствия обстрела ВСУ города Суджа в ночь на 6 августа 2024 года — Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Алексея Смирнова.

В Белгородской области враг атаковал село Ясные Зори. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечён один частный дом.

Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены в Рязанской области, известил глава региона Александр Богомаз.

Также ВСУ впервые использовали дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска. По словам источника «РИА Новости», все они были сбиты силами ПВО при подлёте к городу, но обломки вражеских снарядов повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.

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