Париж, 6 августа, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Легкоатлет из Швеции, 24-летний Арман Дюплантис установил мировой рекорд по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Париже, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

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Швед с первой попытки преодолел планку в 6 метров и выиграл золотую медаль Олимпиады.

Однако он решил воспользоваться второй попыткой и прыгнул на 6,1 метра, что стало олимпийским рекордом. Третья попытка завершилась ещё большим рекордом — 6,26 метра.

После этого прыжка Дюплантис побежал к своей семье и друзьям. На счету шведского легкоатлета девять рекордов. На Олимпиаде спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно, что мировой рекорд, который стал самым первым на летних Олимпийских играх в Париже, принадлежит южнокорейской спортсменке Лим Си Хён, которая стреляет из лука. 21-летняя девушка набрала 694 очка из 720 возможных за 72 выстрела.

3 августа на Олимпиаде в Париже американская спортсменка Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере и по этому показателю она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной.

Спортсменка из США выиграла заплыв на 800 м вольным стилем. За свою карьеру она установила нескольких мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.