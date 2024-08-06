Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Разведка США направила израильским спецслужбам предупреждение о том, что Иран якобы планирует ударить по Израилю 5 или 6 августа, сообщил израильский 14-й канал.

Defenseimagery.mil Флаги США и Израиля

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что знает, когда иранские военные будто бы собираются ударить по израильской территории. По его словам, это должно произойти в ночь с 5 на 6 августа. Экс-руководитель Белого дома уточнил, что сам слышал об этом. При этом он не стал раскрывать свои источники.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля в ночное время был нанесён ракетный удар по дому в Тегеране, где находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, который погиб в результате этого нападения. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за гибель главы политбюро ХАМАС.

5 августа израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД Израиля Исраэля Каца проинформировала о том, что Иран передал через Венгрию данные израильскому руководству о планах атаковать еврейское государство. Чиновник отметил, что он получил эту информацию от венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен созвал селекторное совещание с главами МИД стран G7 из-за готовящейся атаки Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» на Израиль. Он предположил, что указанные силы ударят по израильской территории 5 августа.