Вашингтон, 6 августа, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) призвали к сдержанности участников конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сказано в распространённом 6 августа заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7, распространенном Госдепартаментом США.

Иван Шилов ИА Регнум Конфликт на Ближнем Востоке

«Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации», — отмечается в документе.

В заявлении подчёркивается, что от дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке не выиграет ни одна из сторон и ни один народ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден и вице-президент страны Камала Харрис провели закрытую встречу с командой нацбезопасности, посвящённую ситуации на Ближнем Востоке. Темой встречи стали угрозы, исходящие от Ирана и его прокси в сторону Израиля и военнослужащих США в регионе. В ходе встречи обсуждались шаги, которые предпринимают США для защиты американских сил и реагирования на любое нападение на военнослужащих.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время селекторного совещания с главами МИД стран G7 заявил, что в случае решения Ирана нанести по Израилю масштабный удар отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают. Страны G7 выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая может привести к более серьёзному конфликту в регионе.

4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на совещание руководителей служб безопасности. Участники заседания не исключили вероятности нанесения превентивного удара с целью сдерживания Ирана при обнаружении неопровержимых доказательств подготовки Тегерана к нападению. Израиль ожидает атаки Ирана в ответ на убийства главы военного ведомства «Хезболлы» Фуада Шукра и лидера ХАМАС Исмаила Хании.

«Хезболла» 5 августа атаковала командный пункт израильской армии на границе с Ливаном. Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей из Ливана. Для их перехвата израильские войска запустили ракеты. Падение целей обнаружили рядом с Айелет-ха-Шахар. В результате двое израильских военных получили ранения средней тяжести.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты 4 августа по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Министры заявили о необходимости скорейшего прекращения огня и общей деэскалации обстановки в регионе.