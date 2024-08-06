Страны G7 призвали к сдержанности участников конфликта на Ближнем Востоке
Вашингтон, 6 августа, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) призвали к сдержанности участников конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сказано в распространённом 6 августа заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7, распространенном Госдепартаментом США.
«Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации», — отмечается в документе.
В заявлении подчёркивается, что от дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке не выиграет ни одна из сторон и ни один народ.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден и вице-президент страны Камала Харрис провели закрытую встречу с командой нацбезопасности, посвящённую ситуации на Ближнем Востоке. Темой встречи стали угрозы, исходящие от Ирана и его прокси в сторону Израиля и военнослужащих США в регионе. В ходе встречи обсуждались шаги, которые предпринимают США для защиты американских сил и реагирования на любое нападение на военнослужащих.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время селекторного совещания с главами МИД стран G7 заявил, что в случае решения Ирана нанести по Израилю масштабный удар отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают. Страны G7 выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая может привести к более серьёзному конфликту в регионе.
4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на совещание руководителей служб безопасности. Участники заседания не исключили вероятности нанесения превентивного удара с целью сдерживания Ирана при обнаружении неопровержимых доказательств подготовки Тегерана к нападению. Израиль ожидает атаки Ирана в ответ на убийства главы военного ведомства «Хезболлы» Фуада Шукра и лидера ХАМАС Исмаила Хании.
«Хезболла» 5 августа атаковала командный пункт израильской армии на границе с Ливаном. Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей из Ливана. Для их перехвата израильские войска запустили ракеты. Падение целей обнаружили рядом с Айелет-ха-Шахар. В результате двое израильских военных получили ранения средней тяжести.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты 4 августа по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Министры заявили о необходимости скорейшего прекращения огня и общей деэскалации обстановки в регионе.