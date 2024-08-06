Москва, 6 августа, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Российское правительство приостановило работу над проектом о продажах на аукционах государственных регистрационных знаков с «красивыми» автомобильными номерами, следует из ответа властей РФ на соответствующий запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Парковка, автомобиль

Об этом сообщила 6 августа газета «Коммерсантъ». Над документом работали с 2010 года, проектом его разработку приостановили. Депутат хотел возобновить работу над документом, но представители МВД РФ и Минэкономики России сочли такой вопрос недостаточно важным.

Замминистра экономики Алексей Херсонцев подчеркнул, что работа над указанным проектом не ведётся. Первый замглавы МВД России Александр Горовой отметил, что в настоящее время организация аукционов по продаже госномеров не рассматривается как приоритетная задача.

Он также добавил, что продолжать работу по этому вопросу «преждевременно».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2020 года Министерство экономики России предоставило в правительство РФ проект постановления, в котором излагались правила продажи «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги». По данным журналистов, тогда максимальные расценки на номера составили 6 млн рублей.

В октябре 2023 года российским гражданам разрешили устанавливать нестандартные номера на автомашины. Речь идёт о так называемых квадратных номерах, которые можно устанавливать спереди. До этого «нестандартные» номера на автомобили можно было размещать лишь сзади.