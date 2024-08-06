Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Иранские власти передали через Венгрию информацию о планах атаковать Израиль, сообщила 5 августа израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на главе МИД еврейского государства Исраэля Каца.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Руководитель ведомства уточнил, что ему передал эти данные венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. С тем, в свою очередь, побеседовал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Кац, комментируя изложенное, отметил, что мировое сообщество должно взыскать с иранской стороны цену за любые агрессивные шаги, на которые якобы постарается пойти Тегеран.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля израильская авиация ударила по южному пригороду Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом и ликвидирован второй по значимости командир ливанского движения «Хезболла» Фуад Мохсен Шокр. Ночью 2 августа израильская армия и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами.

31 июля в ночное время по дому в Тегеране, где находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, был нанесён ракетный удар. Руководитель и один из его телохранителей погибли. Хания приехал в Тегеран на церемонию инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за гибель главы политбюро ХАМАС. Представитель палестинского движения в Ливане Махмуд Тах обвинил в убийстве Хании Израиль и США.

4 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главами МИД стран G7 предупредил, что атака Ирана по Израилю может начаться в ближайшие 24 часа. Он уточнил, что Вашингтон считает, что Тегеран и «Хезболла» примут ответные меры, но форма ответного удара остаётся неясной.