В Израиле сообщили, что Иран через Венгрию предупредил о планах атаковать
Jerusalem Post: Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать Израиль
Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Иранские власти передали через Венгрию информацию о планах атаковать Израиль, сообщила 5 августа израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на главе МИД еврейского государства Исраэля Каца.
Руководитель ведомства уточнил, что ему передал эти данные венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. С тем, в свою очередь, побеседовал исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
Кац, комментируя изложенное, отметил, что мировое сообщество должно взыскать с иранской стороны цену за любые агрессивные шаги, на которые якобы постарается пойти Тегеран.
Как сообщало ИА Регнум, 30 июля израильская авиация ударила по южному пригороду Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом и ликвидирован второй по значимости командир ливанского движения «Хезболла» Фуад Мохсен Шокр. Ночью 2 августа израильская армия и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами.
31 июля в ночное время по дому в Тегеране, где находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, был нанесён ракетный удар. Руководитель и один из его телохранителей погибли. Хания приехал в Тегеран на церемонию инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести за гибель главы политбюро ХАМАС. Представитель палестинского движения в Ливане Махмуд Тах обвинил в убийстве Хании Израиль и США.
4 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главами МИД стран G7 предупредил, что атака Ирана по Израилю может начаться в ближайшие 24 часа. Он уточнил, что Вашингтон считает, что Тегеран и «Хезболла» примут ответные меры, но форма ответного удара остаётся неясной.